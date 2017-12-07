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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это будет поединок интеллектов»

Украинский боксер – о предстоящем поединке с Ригондо

  • 07.12.2017 19:38
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции (9-1, 7 КО) прокомментировал предстоящий поединок против кубинца Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).
 
«Это будет поединок интеллектов, он будет вдвойне интересен для настоящих ценителей бокса. Этот бой очень важен для меня, потому что многие хотели его увидеть. Если бой важен для фанатов, значит, что важен и для меня. 
 
Сильные стороны Ригондо? Я должен посмотреть и узнать в ринге, насколько он хорош», – сказал Ломаченко.
 

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