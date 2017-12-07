Орландо САЛИДО: «Я важнее для Ломаченко, чем он для меня»

Экс-чемпион мира Орландо Салидо (44-4-13, 31 КО) прокомментировал предстоящий поединок Василия Ломаченко (9-1, 7 КО) и Гильерме Ригондо (17-0, 11 КО).

«Я не знаю, кто выиграет. Думаю, что это будет похоже на любительский бокс, бой за очки. Думаю, они будут много двигаться, много работать в защите, но больше ничего.

Реванш с Ломаченко? Они знают, кто я такой и чего я хочу, но еще никогда даже не приближались к этим требованиям. Посмотрим. У Ломаченко были хорошие бои, но он постоянно возвращается ко мне. Все понимают, что я важнее для него, чем он для меня», – сказал Салидо.

Напомним, бой Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря в театре Madison Square Garden.