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Орландо САЛИДО: «Я важнее для Ломаченко, чем он для меня»

Мексиканский боксер прокомментировал возможность реванша с 29-летним украинцем

  • 07.12.2017 20:20
  • 338 просмотров
  • 3 комментария
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klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
Экс-чемпион мира Орландо Салидо (44-4-13, 31 КО) прокомментировал предстоящий поединок Василия Ломаченко (9-1, 7 КО) и Гильерме Ригондо (17-0, 11 КО).
 
«Я не знаю, кто выиграет. Думаю, что это будет похоже на любительский бокс, бой за очки. Думаю, они будут много двигаться, много работать в защите, но больше ничего. 
 
Реванш с Ломаченко? Они знают, кто я такой и чего я хочу, но еще никогда даже не приближались к этим требованиям. Посмотрим. У Ломаченко были хорошие бои, но он постоянно возвращается ко мне. Все понимают, что я важнее для него, чем он для меня», – сказал Салидо.
 
Напомним, бой Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря в театре Madison Square Garden.

Источник — BoxingScene

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Комментарии
    Hackerpro
    online
      Hackerpro, 07.12.2017 20:44
    0
    Солидо, ты старое дряхлое недопонимание вобще никому неинтересен, даже мировые експерты в боксе не вспоминают практически об этом недолугом поражении, иди на пенсию, тебе же лучше)))
    Ссылка
    Hackerpro
    online
      Hackerpro, 07.12.2017 20:44
    0
    Солидо, ты старое дряхлое недопонимание вобще никому неинтересен, даже мировые експерты в боксе не вспоминают практически об этом недолугом поражении, иди на пенсию, тебе же лучше)))
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 07.12.2017 20:48
    0
    Ломаченко чемпион, ты кто???
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