Владимир Кличко выставил на аукцион свой халат с последнего боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выставил на аукцион свой халат с боя против Энтони Джошуа.
«Я выставил на аукцион свой халат, который одевал в своем последнем бою. И вы можете получить его. Новый владелец найдет мой прогноз на бой на USB. Фонд Кличко для детей из неблагополучных семей получит прибыль от выручки», – написал Кличко.
Источник — Twitter
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