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Владимир Кличко выставил на аукцион свой халат с последнего боя

Бывший украинский боксер выставил на аукцион свой халат с поединка против Энтони Джошуа

  • 07.12.2017 21:52
  • 481 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Twitter Владимира Кличко
© Twitter Владимира Кличко
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выставил на аукцион свой халат с боя против Энтони Джошуа.
 
«Я выставил на аукцион свой халат, который одевал в своем последнем бою. И вы можете получить его. Новый владелец найдет мой прогноз на бой на USB. Фонд Кличко для детей из неблагополучных семей получит прибыль от выручки», – написал Кличко.

Источник — Twitter

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 07.12.2017 21:59
    +1
    труси усритязь купил,уж больно завзято их нюхал
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