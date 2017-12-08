Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Надеюсь получить российское гражданство»

Если бы не нелепое удаление игрока Фастава, курил бы Юр Палыч бамбук где то по московским подворо...

а че БД не сеяные?

Красивше что-то среднее. Как у Ярмолы допустим. А тут две крайности. Скажем так-этого его дело, н...

Поздравляю Динамо с успехом!Молодцы!Из вторых мест в ЛЕ не хотелось бы получить Лион,Марсель и РС...