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Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Надеюсь получить российское гражданство»

Знаменитый боксер может пойти по стопам Роя Джонса

  • 08.12.2017 07:43
  • 1164 просмотров
  • 5 комментария
Метки
BoxingScene.com. Флойд Мейвезер
© BoxingScene.com. Флойд Мейвезер
Известный американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что хочет получить российское гражданство.
 
«Надеюсь получить российское гражданство. Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время», – сказал Мэйвезер.
 
Напомним, ранее российское гражданство получил известный американский боксер Рой Джонс.

Источник — Вести

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 08.12.2017 07:50
    +8
    Вот и не за горами первое поражение
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.12.2017 08:14
    +4
    Сначала спросил бы у Депардье про российское гражданство.

    Про свой дом в Мухосранске Депардье сказал, что его сарай на вилле во Франции лучше дома в Мухосранске.
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    west022
    online
    west022, 08.12.2017 08:36
    0
    Там шо, медом намазано. Почему они не хотят наше Украинское гражданство?
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    Brian10
    online
      Brian10, 08.12.2017 08:42
    +2
    west022, 08.12.2017 08:36
    Там шо, медом намазано. Почему они не хотят наше Украинское гражданство?
    Все миллионеры убегают от налогов. В России они самые низкие. Но это не значит что они проживают тоже в России. Покупают жилплощадь, прописываются там и сваливают обратно к себе, кто в США, кто во Францию, кто ещё куда то...
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    Brian10
    online
      Brian10, 08.12.2017 08:44
    +1
    Не удивлюсь если по завершении карьеры Роналду, Неймар, Месси....тоже захотят стать гражданами соседнего агрессора.
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