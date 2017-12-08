Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Надеюсь получить российское гражданство»

Известный американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что хочет получить российское гражданство.
«Надеюсь получить российское гражданство. Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время», – сказал Мэйвезер.
Напомним, ранее российское гражданство получил известный американский боксер Рой Джонс.
Источник — Вести
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