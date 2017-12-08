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Гильермо РИГОНДО: «Не буду оскорблять соперника. Я все скажу в ринге»

Кубинский боксер – о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко

  • 08.12.2017 09:59
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Getty Images. Гильермо Ригондо
© Getty Images. Гильермо Ригондо
Кубинский боксер Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) пошутил, что хочет провести поединок против Теренса Кроуфорда. 
 
«Я сам веду свой твиттер, это много кого интересует. Почему я решился подняться на две весовые категории? Что же, в зале есть Теренс Кроуфорд, спасибо ему, что он пришел. Он самый лучший боксер. Хочу ли я провести бой с ним? Конечно же, сразу после Ломаченко. 
 
Бой с Ломаченко – это круто. Хочу, чтобы фанаты понимали, что это за встреча – бой двух олимпийцев. Надеюсь, болельщики получат удовольствие, мы покажем хорошее шоу.
 
Мой возраст? Посмотрите и скажите, кто из молодых боксеров выглядит лучше, чем я сейчас? Это очень важный бой для моей карьеры. Я не тот человек, который много говорит. Я не буду оскорблять соперника, тем более, что Ломаченко – отличный боксер. Все, что я хочу сказать, я скажу в ринге», – сказал Ригондо.
 
Напомним, бой Ломаченко – Ригондо состоится в ночь с 9 на 10 декабря в театре Madison Square Garden.

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