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Денис Беринчик. Путь к титульному бою

Видеоролик о подготовке украинского боксера

  • 08.12.2017 11:05
  • 111 просмотров
  • 1 комментария
Метки
K2 Promotions. Денис Беринчик
© K2 Promotions. Денис Беринчик

Предлагаем вашему вниманию видеоролик о пути украинского боксера Дениса Беринчика к первому титульному бою с Алланом Валлеспином:
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ypka
    online
    ypka, 08.12.2017 11:35
    0
    тут до успеха ишшо очень далеко-пояс который на кону-учитывается ток рассейскими боксерами и веса не имеет-покаж Беринчика нет в топах ни одной организации.... Да и этот пояс надо ишшо выиграть у филлипинца
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