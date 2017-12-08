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Ломаченко и Ригондо передадут свои боксерские перчатки в Зал славы

После боя в театре Madison Square Garden перчатки боксеров будут переданы в Международный зал славы

  • 08.12.2017 11:20
  • 188 просмотров
  • 1 комментария
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Top Rank Boxing
© Top Rank Boxing
Боксерские перчатки с поединка двукратных олимпийских чемпионов Ломаченко – Ригондо будут переданы в Международный зал боксерской славы.
 
«Моя цель в этом виде спорта с самого начала заключалась в том, чтобы творить историю бокса. Для меня большая честь, что мои боксерские перчатки передадут в зал Славы», – сказал Ломаченко.
 
Напомним, бой между Ломаченко и Ригондо состоится 9 декабря в театре Madison Square Garden.

Источник — ESPN

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 08.12.2017 11:58
    0
    Чуть ли не впервые Ломо выше соперника.
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