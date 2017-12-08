Ломаченко и Ригондо передадут свои боксерские перчатки в Зал славы

Боксерские перчатки с поединка двукратных олимпийских чемпионов Ломаченко – Ригондо будут переданы в Международный зал боксерской славы.
«Моя цель в этом виде спорта с самого начала заключалась в том, чтобы творить историю бокса. Для меня большая честь, что мои боксерские перчатки передадут в зал Славы», – сказал Ломаченко.
Напомним, бой между Ломаченко и Ригондо состоится 9 декабря в театре Madison Square Garden.
Источник — ESPN
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