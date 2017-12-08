Тайсону Фьюри грозит четырехлетняя дисквалификация

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, может быть отлучен от бокса из-за нарушений антидопинговых правил.
Слушания по делу «Цыганского Короля», связанные с его дисквалификацией британским антидопинговым агентством (UKAD), начнутся 11 декабря и могут продлиться несколько дней. Из-за проблем с UKAD Фьюри уже два года не выходил на ринг. В UKAD возлагают вину за затягивание дела на самого боксера, однако Фьюри это отрицает. Напомним, Тайсон Фьюри получил дисквалификацию от UKAD в 2016 году.
Британский боксер надеется вернуться на ринг в 2018 году, однако существует вероятность того, что он может получить четырехлетнюю дисквалификацию по итогам слушаний в UKAD.
Источник — Klitschko-brothers
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