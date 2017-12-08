Гвоздик поднялся на третье место в рейтинге IBF

Украинский полутяж Александр Гвоздик (14-0-0, 12 КО) поднялся в рейтинге IBF на третье место.
Россиянин Артур Бетербиев (12-0, 10 КО) выиграл чемпионский бой за вакантный пояс IBF у немца Энрико Келлинга (23-2, 2 6 КО) и покинул вторую строчку рейтинга.
На данный момент первые два места в рейтинге остаются вакантными, а Гвоздик является главным претендентом на бой за пояс IBF.
Ранее сообщалось, что Гвоздик свой следующий бой проведет 16 февраля.
Источник — IBF
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