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Гвоздик поднялся на третье место в рейтинге IBF

Украинец может стать претендентом на чемпионский пояс

  • 08.12.2017 18:03
  • 515 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Гвоздик
© Getty Images. Александр Гвоздик

Украинский полутяж Александр Гвоздик (14-0-0, 12 КО) поднялся в рейтинге IBF на третье место.

Россиянин Артур Бетербиев (12-0, 10 КО) выиграл чемпионский бой за вакантный пояс IBF у немца Энрико Келлинга (23-2, 2 6 КО) и покинул вторую строчку рейтинга.

На данный момент первые два места в рейтинге остаются вакантными, а Гвоздик является главным претендентом на бой за пояс IBF.

Ранее сообщалось, что Гвоздик свой следующий бой проведет 16 февраля.

Источник — IBF

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 08.12.2017 18:14
    0
    Цікавим може бути бій.
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