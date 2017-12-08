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Ломаченко выиграл взвешивание накануне боя против Ригондо

Оба боксера уложились в весовую категорию до 59 кг

  • 08.12.2017 21:39
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В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед поединком между чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко (9-1, 7 КО) и Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).
 
Оба боксера уложились в весовую категорию до 130 фунтов (59 кг). Украинец оказался чуть тяжелее – 129 фунтов против 128 фунтов у Ригондо.
 
Также Ломаченко и Ригондо провели дуэль взглядов, которая продлилась дольше минуты и никто первым не отвел взгляд.
 
Бой состоится в театре Madison Square Garden в ночь с 9 на 10 декабря.

Источник — Twitter

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