Ломаченко выиграл взвешивание накануне боя против Ригондо

В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед поединком между чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко (9-1, 7 КО) и Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).

Оба боксера уложились в весовую категорию до 130 фунтов (59 кг). Украинец оказался чуть тяжелее – 129 фунтов против 128 фунтов у Ригондо.

Также Ломаченко и Ригондо провели дуэль взглядов, которая продлилась дольше минуты и никто первым не отвел взгляд.

Бой состоится в театре Madison Square Garden в ночь с 9 на 10 декабря.