ЛОМАЧЕНКО: «Не видел глаз Ригондо, он смотрел куда-то в подбородок»

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) прокомментировал дуэль взглядов с Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).
«Я не видел его глаз, он смотрел куда-то в подбородок, в усы», – сказал Ломаченко.
Напомним, бой состоится в театре Madison Square Garden в ночь с 9 на 10 декабря.
Источник — Facebook.com
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