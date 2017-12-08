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ЛОМАЧЕНКО: «Не видел глаз Ригондо, он смотрел куда-то в подбородок»

Украинский боксер прокомментировал дуэль взглядов с кубинцем

  • 08.12.2017 23:42
  • 235 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Top Rank Boxing
© Top Rank Boxing
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) прокомментировал дуэль взглядов с Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).
 
«Я не видел его глаз, он смотрел куда-то в подбородок, в усы», – сказал Ломаченко.
 
Напомним, бой состоится в театре Madison Square Garden в ночь с 9 на 10 декабря.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 08.12.2017 23:51
    0
    Вася хай тек убьет Ригондо!
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    dima.krot
    online
      dima.krot, 09.12.2017 00:05
    0
    Куда смотрел - туда и получит. По усам.
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