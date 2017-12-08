ЛОМАЧЕНКО: «Не видел глаз Ригондо, он смотрел куда-то в подбородок»

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) прокомментировал дуэль взглядов с Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).

«Я не видел его глаз, он смотрел куда-то в подбородок, в усы», – сказал Ломаченко.

Напомним, бой состоится в театре Madison Square Garden в ночь с 9 на 10 декабря.