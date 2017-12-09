Боб АРУМ: «Думаю, Джошуа и Паркер скоро договорятся»

Боб Арум, американский сопромоутер чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, полагает, что скоро представители Паркера договорятся об объединительном бое с обладателем титулов WBA и IBF в этом весе Энтони Джошуа. Арум считает, что у Паркера в этом бою есть хорошие шансы на победу. «У Паркера есть шанс, — цитирует Арума latimes.com. — У Джошуа слабая челюсть. А Паркеру можно врезать бейсбольной битой, и ничего не произойдет. Я не хочу сказать, что Паркер — это второй Василий Ломаченко, но у него очень крепкая челюсть. Он крепкий парень с хорошим ударом. Джошуа много раз был потрясен ударами соперников. Это не укол в адрес Джошуа, но у Паркера есть отличный шанс».

Арум также пояснил финансовую сторону вопроса, которая является основных препятствием в переговорах между командами чемпионов. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, предлагает разделить призовой фонд в пропорции 70 на 30, а команда Паркера настаивает на получении 35 процентов от призового фонда. По мнению Арума, они сойдутся где-нибудь посередине. «Мне кажется, что после некоторых торгов они могут поделить призовой фонд в пропорции 2 к 1, и думаю, именно это и произойдет», — сказал промоутер. По словам Арума, этот поединок может состояться 31 марта в Кардиффе на стадионе Principality Stadium, где в октябре этого года Джошуа провел бой против Карлоса Такама.