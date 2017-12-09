Василь Ломаченко - Гільєрмо Рігондо. Анонс

Зважаючи на проблему з підбором якісних суперників, яка виникла у Василя Ломаченко, звістка про бій неабияк порадувала українських фанатів. Ще б пак, поєдинок боксерів, яких вважають одними з найтехнічніших у світі, викликав чималий резонанс і масу суперечок. Зустріч дворазових олімпійських чемпіонів відбудеться дев'ятого грудня в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Через різницю в часі, українці зможуть побачити виступ Хай-Тека недільним ранком, десятого грудня орієнтовно о п'ятій годині. Трансляція запланована на телеканалі «Інтер». Василь Ломаченко в свої двадцять дев'ять років провів десять боїв (дев'ять перемог, одна поразка). Його візаві старший на вісім років, проте через тривалі паузи з'являвся на ринзі лише сімнадцять разів (усі поєдинки закінчилися перемогами, одинадцять з них - достроковими).

Реакція боксерського світу

Прогноз на бій дали легендарні боксери, промоутери та експерти і досить очікувано їхні думки кардинально розійшлися. Ось найцікавіші:

«Це буде конкурентний поєдинок схожих за стилем бійців, дуже швидких. Я ставлю на Ломаченко, тому що він більш послідовний у своїх атакуючих діях. Рігондо довго входить у бій, вважає за краще не викидати багато ударів, так що Ломаченко не дасть йому шансів» (Бернард Хопкінс).

«На папері - це найкращий поєдинок в історії, тому що просто неможливо знайти кращих боксерів, ніж ці двоє. Рігондо повинен боксувати і ламати Ломаченко ритм силовими ударами, а Ломаченко необхідно постійно атакувати Рігондо, вибиваючи його з балансу. Хто краще зуміє реалізувати план на практиці, той і залишить ринг переможцем» (Рой Джонс).

«Це буде хороший бій, але я ставлю на Рігондо. Він буде добре рухатися, маневрувати, уникати ударів. Буде все те ж саме, що і в поєдинку Рігондо-Донейр. Він дав урок Ноніто в рингу, хоча до поєдинку філіппінець обіцяв провчити кубинця. Але Рігондо тоді відповів: «Чому ти мене можеш навчити? Я провів більше 200 поєдинків в любителях» (Роберто Дюран).

Опозиція боксерів

Серед усіх суперників Рігондо уваги заслуговує колись грізний філіппінець Ноніто Донейр. Їх бій відбувся в 2013-му і кубинець вважався явним андердогом. Незважаючи на це, весь поєдинок проходив під повним домінуванням Гільєрмо. Прекрасна швидкість, майстерна робота на ногах та високий інтелект стали надважким завданням для Донейра, який втратив усі свої титули. Після того успіху Шакал перевів кар'єру в спокійне русло і з топовими опонентами не зустрічався.

На відміну від свого суперника, Василь Ломаченко лише за десять боїв перевірив на міцність декількох чемпіонів та боксерів, які знаходилися вгорі провідних рейтингів. Після сумнозвісної та скандальної поразки від мексиканця Салідо, український Хай-Тек став чемпіоном світу у двох дивізіонах, послідовно перебоксувавши американця Гарі Расела та пуерториканця Романа Мартінеса. Після цього Ломаченко записав на свій рахунок ще дві яскраві перемоги, змусивши капітулювати грізного Уолтерса та Джейсона Сосу, який весь бій провокував нашого співвітчизника і сповідував брудний бокс.

Сильні та слабкі сторони

Можна писати величезні книги з детальною інформацією про кожного з боксерів, але передбачити те, що відбуватиметься в ніч з суботи на неділю - неможливо. Провідні спортивні сайти написали сотні анонсів та прогнозів, але поки не прозвучить гонг, всі питання так і залишаться риторичними. Гільєрмо Рігондо - боксер, який до автоматизму відточив свої захисні навички і є одним з небагатьох, хто має реальні шанси на перемогу в бою з українським Хай-Теком. Кубинець прекрасно рухається на ногах, не застоюється перед суперником і вправно захищається, використовуючи свій корпус. Зважаючи на швидкість обох опонентів, ми маємо можливість стати свідками якісного та інтригуючого поєдинку, який скоріше нагадуватиме партію в шахи від двох гросмейстерів. На відміну від Ломаченко, Рігондо викидає небагато ударів, але вкладається в кожен, тому здатен перевірити підборіддя Василя на міцність.

Тепер про недоліки. Виокремити слабкі сторони Шакала досить складно, але є певні моменти, які можуть зіграти на користь нашого співвітчизника. По-перше, вік та нова категорія. Рігондо тридцять сім років і його організм не зможе безболісно пережити зміну ваги відразу на два дивізіони. Також незрозуміло як позначиться вищесказане на швидкості боксера - існує ризик, що на фоні реактивного українця Гільєрмо буде досить повільним і просто не встигатиме якісно захищатися. По-друге, кубинець не один раз опинявся на канвасі, після чого витрачав два-три раунди на відновлення. Ломаченко навряд чи дасть можливість супернику відпочити і навіть якщо не буде серйозних потрясінь, все одно викидатиме в сторону Ріго багаточисельні серії ударів. Разом з тим існують певні ризики для українського чемпіона. Гільєрмо досить легко пристосовується до суперника безпосередньо в ринзі, поступово нав'язуючи свій бокс з елементами бруду (клінчі, удари в потилицю або нижче пояса, затримування рук). Хай-Теку варто бути дуже пильним і ні в якому разі не погоджуватися на те, що запропонує опонент. Українець повинен змусити Ріго почуватися некомфортно, рухатися так, як він вміє, та бомбардувати того серіями ударів з усіх положень. Одне відомо точно - в разі переконливої перемоги Василя Ломаченко, він має всі шанси очолити рейтинг P4P і стати найсильнішим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Микола ТИТЮК

Прогноз: Ломаченко ТКО10.

Пряма трансляція на телеканалі Інтер 10 грудня орієнтовно о 05:00.