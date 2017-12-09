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Ортис во втором раунде нокаутировал Марца

После боя кубинский супертяжеловес «мило» побеседовал с Деонтеем Уайлдером

  • 09.12.2017 15:43
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Getty Images. Луис Ортис
© Getty Images. Луис Ортис

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис, после судебных разбирательств из-за нарушения антидопинговых правил получивший возможность вернуться на ринг, в «разминочном» поединке досрочно победил американского боксера второго эшелона Дэниэла Марца. Уже в первом раунде Марц побывал на настиле ринга, а во втором Ортис отправил его в глубокий нокаут.

После боя кубинец «мило» побеседовал с вышедшим на ринг чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Источник — Klitschko-brothers

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