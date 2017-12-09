Ортис во втором раунде нокаутировал Марца

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис, после судебных разбирательств из-за нарушения антидопинговых правил получивший возможность вернуться на ринг, в «разминочном» поединке досрочно победил американского боксера второго эшелона Дэниэла Марца. Уже в первом раунде Марц побывал на настиле ринга, а во втором Ортис отправил его в глубокий нокаут.
После боя кубинец «мило» побеседовал с вышедшим на ринг чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
Источник — Klitschko-brothers
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