ВИДЕО ДНЯ. Мейвезер в гостях у Кадырова

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер записав видео С Рамзаном Кадыровым, на котором назвал его своим другом.
«Всем пользователям инстаграма. Вам лучше подписаться на этого парня прямо сейчас. Это мой братан, это мой кореш, и, да, он часть команды Money. Я сейчас в Чечне. Я повсюду», – сказал Флойд.
Ранее Мейвезер заявил о том, что собирается получить российское гражданство.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.