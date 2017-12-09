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ВИДЕО ДНЯ. Мейвезер в гостях у Кадырова

Легенда бокса побывал в Грозном и назвал главу Чеченской Республики «своим корешом»

  • 09.12.2017 16:07
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Getty Images. Флойд Мейвезер
© Getty Images. Флойд Мейвезер

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер записав видео С Рамзаном Кадыровым, на котором назвал его своим другом.

«Всем пользователям инстаграма. Вам лучше подписаться на этого парня прямо сейчас. Это мой братан, это мой кореш, и, да, он часть команды Money. Я сейчас в Чечне. Я повсюду», – сказал Флойд.

Ранее Мейвезер заявил о том, что собирается получить российское гражданство.

Источник — Instagram

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