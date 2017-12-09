ВИДЕО ДНЯ. Мейвезер в гостях у Кадырова

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер записав видео С Рамзаном Кадыровым, на котором назвал его своим другом.

«Всем пользователям инстаграма. Вам лучше подписаться на этого парня прямо сейчас. Это мой братан, это мой кореш, и, да, он часть команды Money. Я сейчас в Чечне. Я повсюду», – сказал Флойд.

Я не знаю ни одного супер спортсмена, чей самолёт мог бы беспрепятственно покинуть взлётную полосу г.Грозный, предварительно не подписав контракт с клубом АХМАТ 😂😂😂 @floydmayweather @kadyrov_95 Допис, поширений Black Star (@timatiofficial) Гру 8, 2017 о 10:22 PST

Ранее Мейвезер заявил о том, что собирается получить российское гражданство.