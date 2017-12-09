Ломаченко перевесил Ригондо на 3 кг в день боя

Украинский боксер Василий Ломаченко и кубинец Гильермо Ригондо провели дополнительное взвешивание в день поединка.
Ломаченко показал результат 137,4 фунта (62,3 кг), тогда как его соперник вновь уложился в вес поединка – 130 фунтов (58,9 кг).
Отметим, что за выход за пределы весовой категории уже после официального взвешивания наказывать украинца не будут, так как он не превысил лимит в 62,6 кг.
Поединок Ломаченко – Ригондо пройдет завтра утром. Предварительное начало – 06:00.
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