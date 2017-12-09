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Ломаченко перевесил Ригондо на 3 кг в день боя

Ломаченко показал результат 137,4 фунта (62,3 кг)

  • 09.12.2017 19:36
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Twitter Top Rank
© Twitter Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко и кубинец Гильермо Ригондо провели дополнительное взвешивание в день поединка. 
 
Ломаченко показал результат 137,4 фунта (62,3 кг), тогда как его соперник вновь уложился в вес поединка – 130 фунтов (58,9 кг). 
 
Отметим, что за выход за пределы весовой категории уже после официального взвешивания наказывать украинца не будут, так как он не превысил лимит в 62,6 кг.
 
Поединок Ломаченко – Ригондо пройдет завтра утром. Предварительное начало – 06:00.

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