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Ломаченко остановил Ригондо

Кубинец отказался выходить на 7 раунд, сославшись на травму левой руки

  • 10.12.2017 07:07
  • 3905 просмотров
  • 17 комментария
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Getty Images.
© Getty Images.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) одержал победу в поединке против небитого ранее кубинца Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО).

Украинец доминировал в ринге с первого раунда, методично нанося удары по сопернику и выигрывая раунд за раундом. После очередной односторонней трехминутки (в шестом раунде с Ригондо еще и сняли бал за удерживания), кубинец отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. RTD 6.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    karapuz84
    online
      karapuz84, 10.12.2017 07:11
    +6
    C победой!!!
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    alexcardo
    online
      alexcardo, 10.12.2017 07:12
    +3
    После снятия очка с Ригондо кубинец понял, что по очкам победить шансов нет, остается лишь нокаут, а нокаутировать Васю это нереальная для него задача. Принял правильное решение, дальше началось бы избиение. Нашего чемпиона с очередной победой. P.S. Риго чет по человечески жалко
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 10.12.2017 07:17
    +6
    Повторно дивлюсь поєдинок і не можу зрозуміти де він там міг травмувати руку.
    Він навіть не пробив сильно жодного разу.
    Брехун і позорник
    Василя з перемогою
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    cahbi4_01
    online
    cahbi4_01, 10.12.2017 07:17
    +3
    alexcardo, 10.12.2017 07:12
    После снятия очка с Ригондо кубинец понял, что по очкам победить шансов нет, остается лишь нокаут, а нокаутировать Васю это нереальная для него задача. Принял правильное решение, дальше началось бы избиение. Нашего чемпиона с очередной победой. P.S. Риго чет по человечески жалко
    а чего его должно быть жаль ? абсолютно. от него больше вОни было, чем бокса.
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 10.12.2017 07:17
    +3
    Против Лома нет приёма
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    cahbi4_01
    online
    cahbi4_01, 10.12.2017 07:18
    +3
    и как боксёр он грязный и подлый. по крайней мере в этом бою.
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    Oleksan75
    online
      Oleksan75, 10.12.2017 07:24
    +3
    Блин, только Вася начал набирать обороты, только я начал предвкушать что будет дальше, как кубинец решил, что будет больно и решил на ручку сослаться. Шакал он и на Кубе шакал. Украл такой бой.
    Васю с победой! Хрен кто его на данный момент может победить из существующих
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    epikaey
    online
      epikaey, 10.12.2017 07:24
    +2
    Вполне вероятно что травма, даже знаю откуда. Нечего было хватать лома за руки, когда он выдергивал их жестко скорее всего и повредил, но думаю Риго сдался потому что понял что против Лома нет приема. Ни нагибаться , ни захватывать руки тут не прокатит.
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    epikaey
    online
      epikaey, 10.12.2017 07:27
    +2
    Захват руки Лома он делал как раз левой поврежденной . Вася смыкав так поки шось там не луснуло
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 10.12.2017 07:32
    +2
    Разочарован сильно,понятно не Васей,а звездижа было....
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    desantnichek
    online
      desantnichek, 10.12.2017 07:32
    +2
    Еще летом я писал, что если бой состоится, то Вася разберет его, а многие меня минусовали. Почему меня минусовали - я так и не понял. Как показал бой против Лома нет приёма))).
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    yasher
    online
      yasher, 10.12.2017 07:36
    +1
    Кубинец всё знал наперёд и готовил травму заранее. Его целью были баксы и он своего достиг. Василий всё более увеличивал обороты, к тому же разозлился после удара локтем. Конечно, хотелось великого боя и более яркого зрелища.
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 10.12.2017 07:38
    +1
    desantnichek, 10.12.2017 07:32
    Еще летом я писал, что если бой состоится, то Вася разберет его, а многие меня минусовали. Почему меня минусовали - я так и не понял. Как показал бой против Лома нет приёма))).
    Ну в победу Лома Я верил,но от кубинца ожидал большего...
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 10.12.2017 07:51
    +1
    Вася, ну хіба так можна? Вся Україна не спить чекає магаФайт, а тут раптом 15 хв. і тушиСвітло, май совість
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    Tinki
    online
      Tinki, 10.12.2017 07:52
    0
    тут и салидола в нокдаун отправили)))))вяликие боксеры языками)))
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    Tinki
    online
      Tinki, 10.12.2017 07:54
    0
    зато Риго будет рассказывать что это не его вес,Вася был тяжелее и вообще Сатурн был в созвездии рака а это плохо для него)))
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    Tinki
    online
      Tinki, 10.12.2017 07:54
    0
    свлидола нокаутироввли
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