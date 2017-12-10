Ломаченко остановил Ригондо

свлидола нокаутироввли

зато Риго будет рассказывать что это не его вес,Вася был тяжелее и вообще Сатурн был в созвездии ...

тут и салидола в нокдаун отправили)))))вяликие боксеры языками)))

Вася, ну хіба так можна? Вся Україна не спить чекає магаФайт, а тут раптом 15 хв. і тушиСвітло, м...

Ну в победу Лома Я верил,но от кубинца ожидал большего...

Кубинец всё знал наперёд и готовил травму заранее. Его целью были баксы и он своего достиг. Васил...

Еще летом я писал, что если бой состоится, то Вася разберет его, а многие меня минусовали. Почем...

Разочарован сильно,понятно не Васей,а звездижа было....

Захват руки Лома он делал как раз левой поврежденной . Вася смыкав так поки шось там не луснуло ...