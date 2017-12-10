Ломаченко остановил Ригондо

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) одержал победу в поединке против небитого ранее кубинца Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО).
Украинец доминировал в ринге с первого раунда, методично нанося удары по сопернику и выигрывая раунд за раундом. После очередной односторонней трехминутки (в шестом раунде с Ригондо еще и сняли бал за удерживания), кубинец отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. RTD 6.
Источник — Sport.ua
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Він навіть не пробив сильно жодного разу.
Брехун і позорник
Василя з перемогою
Васю с победой! Хрен кто его на данный момент может победить из существующих
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