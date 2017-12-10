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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Может быть, пора взять фамилию НоМасЧенко?»

Украинский боксер прокомментировал победу над Ригондо

  • 10.12.2017 09:20
  • 2019 просмотров
  • 3 комментария
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Twitter Top Rank
© Twitter Top Rank
Чемпион мира в первом легком весе Василий Ломаченко (Украина, 9-1, 7 КО) прокомментировал победу техническим нокаутом над кубинцем Гильермо Ригондо. 
 
«Может быть, пора взять фамилию НоМасЧенко? Ригондо хороший боксер. Боксер топ-уровня. Он король, но своей весовой категории. Это не его вес.Но сейчас он дрался не в своей весовой категории, поэтому победить оказалось просто. Это не большая победа для меня, так как он из другого веса. 
 
Что дальше? Я готов к любым испытаниям, а имена соперников обычно называет мой промоутер Боб Арум», – сказал Ломаченко.
 
Напомним, Ригондо отказался от продолжения боя после шестого раунда из-за травмы руки.

Источник — Fightnews

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Комментарии
    TurboMetal
    online
    TurboMetal, 10.12.2017 10:28
    -1
    Я так и не понял что такое NoMasChenko.
    Is it - No mass ...chenko? Типа без веса/легкий Ломаченко?
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    svitdvs
      svitdvs, 10.12.2017 10:33
    +2
    NoMasChenko - БольшеНеНадоЧенко
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    yasher
    online
      yasher, 10.12.2017 10:46
    0
    Отказаться от продолжения боя сидя на табуретке в перерыве между раундами - позор для боксёра. Такие отказы стали традицией в боях против Василия.
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