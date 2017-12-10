Василий ЛОМАЧЕНКО: «Может быть, пора взять фамилию НоМасЧенко?»

Чемпион мира в первом легком весе Василий Ломаченко (Украина, 9-1, 7 КО) прокомментировал победу техническим нокаутом над кубинцем Гильермо Ригондо.

«Может быть, пора взять фамилию НоМасЧенко? Ригондо хороший боксер. Боксер топ-уровня. Он король, но своей весовой категории. Это не его вес.Но сейчас он дрался не в своей весовой категории, поэтому победить оказалось просто. Это не большая победа для меня, так как он из другого веса.

Что дальше? Я готов к любым испытаниям, а имена соперников обычно называет мой промоутер Боб Арум», – сказал Ломаченко.