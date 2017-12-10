Евгений Хитров во втором раунде нокаутировал Батисту в США

В американском Норфолке состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел чемпион мира 2011 года среди любителей украинец Евгений Хитров. Его соперником был малоизвестный представитель Доминиканской республики Джонатан Батиста.

Бой прошел при полном преимуществе украинского боксера, который нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Таким образом, на счету 29-летнего Евгения Хитрова стало 16 побед (13 нокаутом) при одном поражении, которое украинец потерпел в начале года от Имманувеля Алима. В рейтинге боксеров среднего веса Хитров на данный момент занимает 19-е место в мире.

У 33-летнего Джонатана Батисты – 16 побед (10 нокаутом) и 11 поражений.