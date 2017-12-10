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Евгений Хитров во втором раунде нокаутировал Батисту в США

Бой прошел при полном преимуществе украинского боксера

  • 10.12.2017 09:32
  • 1660 просмотров
  • 2 комментария
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fightnews.com. Евгений Хитров
© fightnews.com. Евгений Хитров
В американском Норфолке состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел чемпион мира 2011 года среди любителей украинец Евгений Хитров. Его соперником был малоизвестный представитель Доминиканской республики Джонатан Батиста.
 
Бой прошел при полном преимуществе украинского боксера, который нокаутировал соперника уже во втором раунде.
 
Таким образом, на счету 29-летнего Евгения Хитрова стало 16 побед (13 нокаутом) при одном поражении, которое украинец потерпел в начале года от Имманувеля Алима. В рейтинге боксеров среднего веса Хитров на данный момент занимает 19-е место в мире.
 
У 33-летнего Джонатана Батисты – 16 побед (10 нокаутом) и 11 поражений.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    TurboMetal
    online
    TurboMetal, 10.12.2017 10:24
    0
    Molodets
    Ссылка
    airwolf77
    online
      airwolf77, 10.12.2017 10:35
    -1
    вот это новость....все же лучше,чем нам Украинцам знать---- любит ли Халк "русский" борщ(видимо щи),или почему Какорин кривоногий
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