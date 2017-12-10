Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мигель Роман одержал досрочную победу над Орландо Салидо

После поединка Роман заявил, что готов ко встрече с украинким боксером Василием Ломаченко

  • 10.12.2017 09:59
  • 719 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ringside24.com
© ringside24.com
В крайне зрелищном поединке двух мексиканских ветеранов Мигель Роман (58-12, 45 КО) одержал досрочную победу в девятом раунде над Орландо Салидо(44-14-4, 31 КО). 
 
В четвертом и восьмом раундах Салидо побывал в нокдаунах, и в девятом раунде после еще одного падения рефери Роберт Берд решил, что с Орландо на сегодня хватит. Время остановки боя 1:43.
 
После поединка Роман заявил, что готов ко встрече с любым чемпионом во втором полулегком весе, включая Василия Ломаченко.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.