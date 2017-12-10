Мигель Роман одержал досрочную победу над Орландо Салидо

В крайне зрелищном поединке двух мексиканских ветеранов Мигель Роман (58-12, 45 КО) одержал досрочную победу в девятом раунде над Орландо Салидо(44-14-4, 31 КО).

В четвертом и восьмом раундах Салидо побывал в нокдаунах, и в девятом раунде после еще одного падения рефери Роберт Берд решил, что с Орландо на сегодня хватит. Время остановки боя 1:43.

После поединка Роман заявил, что готов ко встрече с любым чемпионом во втором полулегком весе, включая Василия Ломаченко.