Орландо Салидо объявил о завершении карьеры

Несколько лет назад, у нас в Одессе, один парень с нерусской фамилией искарежил 11 машин и убил о...

А Гвоздик не ?)Нокаутер пока только 1 чувак ушел от Гвоздика без нокаута

Линарес на 5 см выше и розмах на 5 см больше а вот Гарсия рост такой же но розмах на 10 см боль...

Поздравляю с победой Василия! Посмотрев бой так и не понял какой план был у Ригондо!? За счет чег...