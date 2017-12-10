Орландо Салидо объявил о завершении карьеры

Зрелищный мексиканский боксер Орландо Салидо(44-14-4, 31 КО) объявил о завершении карьеры.
Повесить перчатки на гвоздь Салидо решил после досрочного поражения Мигелю Роману (58-12, 45 КО) в главном событии вечера на НВО. О завершении карьеры 37-летний боксер сообщил в интервью Максу Келлерману в ринге.
Напомним, что в 2014 году украинец Василий Ломаченко потерпел свое единственное поражение в профессиональной карьере от Орландо Салидо.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.