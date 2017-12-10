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Орландо Салидо объявил о завершении карьеры

Об этом решении 37-летний мексиканский боксер объявил после досрочного поражения Мигелю Роману

  • 10.12.2017 10:15
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klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Зрелищный мексиканский боксер Орландо Салидо(44-14-4, 31 КО) объявил о завершении карьеры.

Повесить перчатки на гвоздь Салидо решил после досрочного поражения Мигелю Роману (58-12, 45 КО) в главном событии вечера на НВО. О завершении карьеры 37-летний боксер сообщил в интервью Максу Келлерману в ринге.

Напомним, что в 2014 году украинец Василий Ломаченко потерпел свое единственное поражение в профессиональной карьере от Орландо Салидо.

Источник — Sport.ua

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