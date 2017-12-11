В бою с Ригондо Ломаченко пропустил 15 ударов, попав 55 раз

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) в победном для себя поединке с обладаталем пояса WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО), который завершился после шестого раунда выигрышем украинца, полностью превзошел своего визави.
Так, согласно статистическим данным, Ломаченко был точнее и быстрее своего оппонента почти в два раза. Так, общее количество ударов, выброшенное Василием, достигло отметки 339, в то время как показатель Ригондо равен 178. При этом Ломаченко донес до цели 55 ударов (16,2%), против всего 15 у Ригондо (8,4%).
Из 339 ударов Ломаченко, 140 были силовыми и 23 из них пришлись в цель (16,4%). Показатель кубинца в этом параметре оказался совсем плох — всего 64 силовых удара и 5 попаданий (7,8%).
Источник — Klitschko-brothers
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