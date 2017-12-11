В бою с Ригондо Ломаченко пропустил 15 ударов, попав 55 раз

Матч останавливают после 5 красной. В 7семером играть можно!

Молодец! Расскажи всем, как плохо они поступали...

Слушай мусорник вспомни ШКЕНДЕРБЯУ И ЗАТКНИСЬ!!!!СУПЕР КЛУБ И ГЛОТНУЛ ОТ ШКЕНДЕРБЯУ!!!А ТЫ И ЕСТЬ...

Вообще Судья Бойко по маминой линии троюродный племянник Суркиса, ракицкий вообще вежливый. Фред ...

это просто праздник какой то)))))пeнисов скул,что Заря на шахтер наезжает,так тут просто переехал...

Да там и заряжать ничего не надо было - эксперты на Футболе хоть и приверженцы Шахтера согласилис...