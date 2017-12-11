Джозеф ПАРКЕР: «Кличко и Джошуа дрались за весь супертяжелый дивизион»

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер заявил, что состоявшийся в апреле поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа вдохнул жизнь в самый престижный дивизион профессионального бокса.
Как отметил Паркер, украинец и британец дрались за всех супертяжей. «Бой Кличко – Джошуа – стал по-настоящему большой битвой. Легенда и восходящая звезда сошлись в ринге. Это была большая битва за весь супертяжелый вес. Но все-таки есть что-то особенное в объединительном поединке. В супертяжелом дивизионе уже давно не было единого чемпиона, поэтому все так хотят таких боев. Я хорошо отношусь к такой перспективе», – сказал Паркер.
Источник — Klitschko-brothers
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