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Ломаченко – второй в рейтинге лучших боксеров мира

Украинский боксер расположился на 2-й строчке BoxRec вслед за Саулем Альваресом

  • 11.12.2017 12:37
  • 236 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

После победы над Гильермо Ригондо украинский боксер Василий Ломаченко поднялся на вторую строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Авторитетный портал BoxRec приводит рейтинг, в котором Ломаченко уступает лишь Саулю Альваресу. При этом мексиканец провел в 5 раз больше поединков на профессиональном ринге.

Отметим, что в Топ-20 на 13-й строчке - еще один представитель Украины, Александр Усик.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 11.12.2017 12:46
    0
    Ждем обновления на The Ring. Хотя там Вася может и не подняться.
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