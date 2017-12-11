Ломаченко – второй в рейтинге лучших боксеров мира

После победы над Гильермо Ригондо украинский боксер Василий Ломаченко поднялся на вторую строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Авторитетный портал BoxRec приводит рейтинг, в котором Ломаченко уступает лишь Саулю Альваресу. При этом мексиканец провел в 5 раз больше поединков на профессиональном ринге.
Отметим, что в Топ-20 на 13-й строчке - еще один представитель Украины, Александр Усик.
Источник — Sport.ua
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