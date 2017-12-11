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Стоимость билетов на бой Усик – Бриедис – от 50 до 400 евро

Полуфинальный поединок World Boxing Super Series состоится 27 января в Риге

  • 11.12.2017 17:31
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Twitter Калле Зауэрланда
© Twitter Калле Зауэрланда
В продажу поступили билеты на полуфинальный поединок World Boxing Super Series между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом.
 
Стоимость билетов варьируется от 50 до 400 евро. Приобрести билеты можно здесь.
 
Напомним, бой Александр Усик – Майрис Бриедис состоится 27 января в Риге.

Источник — Sport.ua

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