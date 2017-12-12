«Виталий Кличко» заслуживает уважения за приверженность своей стране»

Обозреватель авторитетного специализированного портала BoxingScene Михаэль Розенталь объясняет, почему трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко с первой попытки выиграл голосование экспертов на включение в Международный зал боксерской славы.

«Когда я впервые увидел бой Виталия Кличко в конце 1990-х, я не обратил на него никакого внимания. Думал, что вот есть еще один очень большой, но медленный, средне обученный и ограниченный супертяж из Европы. Но в 2003-м, когда Виталий встретился в ринге с Ленноксом Льюисом, мое отношение к нему изменилось. Он отдал будущему Залу Славы все, что мог за шесть раундов, прежде чем ему пришлось смириться с решением рефери из-за ужасного рассечения на лице. Кличко проиграл бой, но получил огромное уважение. И еще одна важная деталь: Виталий больше никогда не проигрывал.

Виталий Кличко (45-2, 41 КО) никогда не был в тени своего брата Владимира. Он был хорошим боксером. И невероятно жестким бойцом, намного более жестким, чем его более знаменитый брат.

У Кличко-старшего было три периода владения титулом в супертяжелом весе. Первый закончился, когда он получил травму плеча в бою против Криса Берда и вынужден был сняться с поединка, который он выигрывал на карточках судей. Второй – закончился, когда он получил слишком много травм на тренировках, чтобы продолжать драться. Но, возможно, его самое большое достижение – возвращение спустя четыре года. Он вернулся, выиграл титул и правил еще три года, по праву считаясь одним из двух лучших супертяжей мира того периода.

Виталий Кличко, возможно, ушел бы на спортивную пенсию непобежденным, если не был бы снят с боя с Льюисом и не получил бы травму в поединком с Бердом. Возможно, это заставило бы всех поверить, что он действительно один из лучших супертяжей всех времен. К слову, немногие представители самого престижного дивизиона доминировали в свои эпохах, как он.

Мэр Киева заслуживает уважения за приверженность своей стране, Украине. Он также заслуживает уважения за то, что совершил в ринге».