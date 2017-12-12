Гэри ХАЙД: «Ригондо попросту сдался в бою с Ломаченко»

Ирландский менеджер Гэри Хайд, некогда представлявший интересы кубинца Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) высказался по поводу досрочного поражения своего бывшего подопечного от рук чемпиона WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

Напомним, что в прошлую субботу украинец разгромил Ригондо , заставив того отказаться от продолжения поединка между шестым и седьмым раундами.

«У Риго большое сердце, но в прошлую субботу он попросту сдался. Теперь в головах болельщиков о Ригондо отложится только это, а вовсе не его замечательные достижения в любительском и профессиональном боксе. Он не был потрясен или избит, так что тут налицо явные проблемы на психологическом фронте», — заявил Хайд.

«Лично я бы никогда не позволил Риго драться с Ломаченко во втором полулегком. Риго — некрупный парень и порой весит под 54 кг. Я бы с удовольствием свел их три года назад в полулегком весе, когда Ригондо еще не был таким старым. 37 лет для более легких весовых категорий — это все-таки возраст. По моему мнению, Риго также хорош, как и Ломаченко. Я искренне считаю, что в плане одаренности они ровня друг другу, но Риго на две весовые категории легче и на 9 лет старше. Он получил за этот бой 400 тысяч долларов, по сути смешные деньги. Возможно, Ригондо осточертело ждать своего счастливого билета в боксе. Настолько осточертело, что он плюнул и согласился», — заключил менеджер.