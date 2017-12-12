Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гэри ХАЙД: «Ригондо попросту сдался в бою с Ломаченко»

Бывший менеджер кубинца - о поединке с украинским боксером

  • 12.12.2017 11:47
  • 1025 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
Ирландский менеджер Гэри Хайд, некогда представлявший интересы кубинца Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) высказался по поводу досрочного поражения своего бывшего подопечного от рук чемпиона WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).
 
Напомним, что в прошлую субботу украинец разгромил Ригондо, заставив того отказаться от продолжения поединка между шестым и седьмым раундами.
 
«У Риго большое сердце, но в прошлую субботу он попросту сдался. Теперь в головах болельщиков о Ригондо отложится только это, а вовсе не его замечательные достижения в любительском и профессиональном боксе. Он не был потрясен или избит, так что тут налицо явные проблемы на психологическом фронте», — заявил Хайд.
 
«Лично я бы никогда не позволил Риго драться с Ломаченко во втором полулегком. Риго — некрупный парень и порой весит под 54 кг. Я бы с удовольствием свел их три года назад в полулегком весе, когда Ригондо еще не был таким старым. 37 лет для более легких весовых категорий — это все-таки возраст. По моему мнению, Риго также хорош, как и Ломаченко. Я искренне считаю, что в плане одаренности они ровня друг другу, но Риго на две весовые категории легче и на 9 лет старше. Он получил за этот бой 400 тысяч долларов, по сути смешные деньги. Возможно, Ригондо осточертело ждать своего счастливого билета в боксе. Настолько осточертело, что он плюнул и согласился», — заключил менеджер.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 12.12.2017 12:41
    0
    Рігондо не рівня Ломаченку. Один хоче боксувати а інший закрився і постійно клічує.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.