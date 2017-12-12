WBC санкционирует бои Гвоздик-Альварес и Стивенсон-Джек

Глава WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что организация намерена санкционировать бои в полутяжелом весе Стивенсон-Джек и Гвоздик-Альварес. По его словам, это будет мини-турнир. Победители пар затем сойдутся в очном поединке.

33-летний Элейдер Альварес (23-0, 11 КО) должен был сражаться с Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) , но похоже, что он собирается немного подождать. У Александра Гвоздика (14-0, 12 КО) есть хорошие шансы победить Альвареса, но это не значит, что он преуспеет против Стивенсона. Впрочем, тому тоже нужно победить Баду Джека (21-1-2, 13 КО).