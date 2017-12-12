Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Команда Линареса готова к переговорам о бое с Ломаченко

От Василия потребуется подняться на одну весовую категорию

  • 12.12.2017 19:15
  • 1076 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Оскар Де Ла Хойя и Хорхе Линарес
© Getty Images. Оскар Де Ла Хойя и Хорхе Линарес

Президент Golden Boy Promotions, представляющей интересы чемпиона мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линареса,  Эрик Гомес заявил о готовности выставить своего подопечного против чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Правда, при условии, что украинец поднимется в категорию 135 фунтов (легкий вес – 61,2 кг). «Если Ломаченко хочет сражаться с настоящими чемпионами, а не драться с парнями, которые легче на две категории, то знаете что? Мы можем сделать этот бой, без проблем. Линарес станет настоящим испытанием для Ломаченко. Все зависит от того, хочет ли Ломаченко стать великим и драться с именитыми боксерами. Если он хочет подняться в легкий вес, то есть Хорхе Линарес», – сказал Гомес.

Напомним, свой недавний поединок против Гильермо Ригондо украинский боксер проводил во второй полулегкой весовой категории (130 фунтов или около 59 кг).

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    ypka
    online
    ypka, 12.12.2017 20:03
    0
    в весе Ломаченко остался один мощный боец который интересен Василю в спортивном и денежном плане-мексиканец Мигель Берчельт... если с ним не договорится то может и уходить.... а может и собрать пояса
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.