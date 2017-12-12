Команда Линареса готова к переговорам о бое с Ломаченко

Президент Golden Boy Promotions, представляющей интересы чемпиона мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линареса, Эрик Гомес заявил о готовности выставить своего подопечного против чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.
Правда, при условии, что украинец поднимется в категорию 135 фунтов (легкий вес – 61,2 кг). «Если Ломаченко хочет сражаться с настоящими чемпионами, а не драться с парнями, которые легче на две категории, то знаете что? Мы можем сделать этот бой, без проблем. Линарес станет настоящим испытанием для Ломаченко. Все зависит от того, хочет ли Ломаченко стать великим и драться с именитыми боксерами. Если он хочет подняться в легкий вес, то есть Хорхе Линарес», – сказал Гомес.
Напомним, свой недавний поединок против Гильермо Ригондо украинский боксер проводил во второй полулегкой весовой категории (130 фунтов или около 59 кг).
Источник — Klitschko-brothers
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