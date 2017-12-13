Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Папин поможет Усику готовиться к бою с Бриедисом

Обидчик Силлаха прибыл в тренировочный лагепь украинца на две недели

  • 13.12.2017 11:39
  • 55 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Алексей Папин
© Getty Images. Алексей Папин

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин, который в прошлом месяцем нокаутировал Исмаила Силлаха, поможет чемпиону мира по версии WBO в крузервейте Александру Усику готовиться к полуфинальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титула WBC в дивизионе Майриса Бриедиса.

Сообщается, что Папин прибыл в тренировочный лагепь Усика на две недели.

Бой Усик – Бриедис пройдет в Риге 27 января.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.