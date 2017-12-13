Папин поможет Усику готовиться к бою с Бриедисом

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин, который в прошлом месяцем нокаутировал Исмаила Силлаха, поможет чемпиону мира по версии WBO в крузервейте Александру Усику готовиться к полуфинальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титула WBC в дивизионе Майриса Бриедиса.
Сообщается, что Папин прибыл в тренировочный лагепь Усика на две недели.
Бой Усик – Бриедис пройдет в Риге 27 января.
Источник — Klitschko-brothers
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