Тайсон Фьюри отбыл дисквалификацию

Руководство Британского антидопингового агентства (UKAD) вынесло решение о дисквалификации экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, лишившегося своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, за применение запрещенных препаратов



Постановлением агентства британец отстранен от большого спорта на два года. При этом дисквалификация вступила в силу 13 декабря 2015 года, таким образом, уже сегодня, 13 декабря, она истекла.



UKAD указывает, что данное компромиссное решение принято с учетом всех обстоятельств и утверждений Фьюри о ненамеренном использовании средств. «Цыганский Король» получил возможность вернуться на ринг.

Ранее сообщалось, что Фьюри могут дисквалифицировать на 4 года.