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Тайсон Фьюри отбыл дисквалификацию

Британский боксер получил возможность вернуться на ринг

  • 13.12.2017 11:58
  • 313 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Тайсон Фьюри
© Getty Images. Тайсон Фьюри

Руководство Британского антидопингового агентства (UKAD) вынесло решение о дисквалификации экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, лишившегося своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, за применение запрещенных препаратов

Постановлением агентства британец отстранен от большого спорта на два года. При этом дисквалификация вступила в силу 13 декабря 2015 года, таким образом, уже сегодня, 13 декабря, она истекла.

UKAD указывает, что данное компромиссное решение принято с учетом всех обстоятельств и утверждений Фьюри о ненамеренном использовании средств. «Цыганский Король» получил возможность вернуться на ринг.

Ранее сообщалось, что Фьюри могут дисквалифицировать на 4 года.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 13.12.2017 13:11
    0
    Отлично! Цыганский король в игре! Скорее всего он перебоксирует Джошуа и убьет деревянного Уайлдера! Но тут делема, ни один из этих двух не подпишется на бой с Фьюри((((( Так что придется Володе возвращаться и отпизд..чить всех троих!)))))
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