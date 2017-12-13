Промоутеры Ломаченко хотят провести объединительный поединок

Менеджер чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) Эгис Климас заявил, что главным приоритетом украинского боксера является объединение поясов во втором полулегком весе.
«Я слышал, что кто-то из Top Rank уже говорит про объединительный поединок. Мы хотим объединить титулы. Думаю, они говорят с чемпионом WBC Берчельтом, ну или любым другим чемпионом. Если же мы не сможем получить ничего интересного в 59 кг, то поднимемся в 61,2 кг», – сказал Климас.
На данный момент во втором полулегком весе поясами владеют: Мигель Берчельт (WBC), Альберто Мачадо (WBA) и Кеничи Огава (IBF).
Источник — BoxingScene
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