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Промоутеры Ломаченко хотят провести объединительный поединок

Украинец поднимется в легкий вес только в том случае, если переговоры с другими чемпионами сорвутся

  • 13.12.2017 12:17
  • 765 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Менеджер чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) Эгис Климас заявил, что главным приоритетом украинского боксера является объединение поясов во втором полулегком весе.

«Я слышал, что кто-то из Top Rank уже говорит про объединительный поединок. Мы хотим объединить титулы. Думаю, они говорят с чемпионом WBC Берчельтом, ну или любым другим чемпионом. Если же мы не сможем получить ничего интересного в 59 кг, то поднимемся в 61,2 кг», – сказал Климас.

На данный момент во втором полулегком весе поясами владеют: Мигель Берчельт (WBC), Альберто Мачадо (WBA) и Кеничи Огава (IBF).

Источник — BoxingScene

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 13.12.2017 12:34
    0
    японец то ко завоевал так что врятли
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