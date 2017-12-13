Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Если захочу, то могу прийти в UFC»

Завершивший карьеру американский боксер Флойд Мейвезер-младший разразился противоречивыми заявлениями в видео-чате инстаграм, назвав себя лучшим спортсменом среди всех видов спорта. Флойд назвал смешанные единоборства «варварским» видом спорта, но допускает, что мог бы заработать в UFC миллиард за три-четыре поединка.

«Все знают, что я зарабатываю кучу денег. Я денежный Мэй. Мне они недавно звонили и просили вернуться. Я могу вернуться и сразу в UFC. Если захочу, то могу прийти в UFC, вернуться, но в октагон. Могу заключить контракт на три-четыре поединка в октагоне и заработать миллиард. Запомните, я — Флойд «Деньги» Мейвезер, — произнес Мейвезер. — Я настолько крут в своем деле, что им понадобился человек из варварского спорта, который пытался связаться со мной. Вы уже знаете, что произошло. Свет отключен, вечеринка закончилась. Остался лишь денежный дождь».