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Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Если захочу, то могу прийти в UFC»

Боксер заявил, что мог заработать миллиард, выступая в смешанный единоборствах

  • 13.12.2017 17:20
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  • 1 комментария
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The Inquisitr. Флойд Мейвезер
© The Inquisitr. Флойд Мейвезер
Завершивший карьеру американский боксер Флойд Мейвезер-младший разразился противоречивыми заявлениями в видео-чате инстаграм, назвав себя лучшим спортсменом среди всех видов спорта. Флойд назвал смешанные единоборства «варварским» видом спорта, но допускает, что мог бы заработать в UFC миллиард за три-четыре поединка.
 
«Все знают, что я зарабатываю кучу денег. Я денежный Мэй. Мне они недавно звонили и просили вернуться. Я могу вернуться и сразу в UFC. Если захочу, то могу прийти в UFC, вернуться, но в октагон. Могу заключить контракт на три-четыре поединка в октагоне и заработать миллиард. Запомните, я — Флойд «Деньги» Мейвезер, — произнес Мейвезер. — Я настолько крут в своем деле, что им понадобился человек из варварского спорта, который пытался связаться со мной. Вы уже знаете, что произошло. Свет отключен, вечеринка закончилась. Остался лишь денежный дождь».

Источник — Allboxing.ru

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 13.12.2017 17:35
    +1
    Проти ЛОМАченка нема прийома. Виходи і переконаєшся
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