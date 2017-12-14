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Александр ГВОЗДИК: «Буду двигаться по линии WBC»

Украинский боксер подтвердил, что его следущим соперником станет Элейдер Альварес

  • 14.12.2017 10:30
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Getty Images. Александр Гвоздик
© Getty Images. Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелом весе, подтвердил информацию, что свой следующий бой, вероятнее всего, проведет 16 февраля против Элейдера Альвареса, а также дал понять, что информация о получении им статуса обязательного претендента WBO – не более чем слухи.

По словам Гвоздика, он собирается делать упор на продвижении в рейтингах Всемирного боксерского совета. «На данном этапе ведутся переговоры. Я буду двигаться по линии WBC. По предварительным данным, следующий поединок должен состояться 16 февраля.

Возможно, поединок будет за звание официального претендента на титул WBC, может, за временный титул по этой же версии. Возможный соперник − это Элейдер Альварес. Пока все на уровне разговоров. Какой-то конкретики нет. Если 16 февраля удастся устроить бой-элиминатор, мой менеджер и команда настаивают, чтобы в контракте был пункт о том, чтобы следующий бой был титульным».

Источник — Klitschko-brothers

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