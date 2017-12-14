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Беринчик и Малиновский провели открытую тренировку

В субботу украинские боксеры станут участниками титульных боев в Броварах

  • 14.12.2017 12:11
  • 233 просмотров
  • 1 комментария
Метки
K2 Promotions Ukraine
© K2 Promotions Ukraine

Денис Беринчик, его соперник Аллан Валлеспин, а также Олег Малиновский провели совместную открытую тренировку накануне субботних поединков. Традиционно боксеры начали с разминки, провели бой с тенью, поработали на лапах, а также были упражнения со скакалкой и мячами.

Во время тренировки Денис Беринчик, который 16 декабря сразится за первый титул в профи-карьере, пригласил в ринг свою маленькую дочь Мадину, которая вместе с женой Лианой пришли поддержать его.

Денис Беринчик с дочкой

Олег Малиновский

Аллан Валлеспин

Напомним, уже в эту субботу на Ледовой арене ТРЦ «Терминал» в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко «K2 Promotions Ukraine» Денис Беринчик (7-0-0, 4 КО) проведет первый титульный поединок в профессиональной карьере против представителя филиппинской школы бокса Аллана «El Matador» Валлеспина (11-1-0, 8 КО) за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе. Во втором главном поединке вечера Олег Малиновскому (21-0-0, 5 КО) предстоит защита принадлежавшему ему титула Чемпиона Европы WBO в полулегком весе против Девида Берны (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.

Источник — K2 Promotions

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Комментарии
    ypka
    ypka, 14.12.2017 12:16
    0
    у Беринчика шанс войти в топ-40 хотябы....но противник может упереться ну а почему 7 номеру по ВБО Малиновскому нашли такого слабого оппонента я не знаю
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