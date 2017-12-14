Беринчик и Малиновский провели открытую тренировку

Денис Беринчик, его соперник Аллан Валлеспин, а также Олег Малиновский провели совместную открытую тренировку накануне субботних поединков. Традиционно боксеры начали с разминки, провели бой с тенью, поработали на лапах, а также были упражнения со скакалкой и мячами.
Во время тренировки Денис Беринчик, который 16 декабря сразится за первый титул в профи-карьере, пригласил в ринг свою маленькую дочь Мадину, которая вместе с женой Лианой пришли поддержать его.
Денис Беринчик с дочкой
Олег Малиновский
Аллан Валлеспин
Напомним, уже в эту субботу на Ледовой арене ТРЦ «Терминал» в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко «K2 Promotions Ukraine» Денис Беринчик (7-0-0, 4 КО) проведет первый титульный поединок в профессиональной карьере против представителя филиппинской школы бокса Аллана «El Matador» Валлеспина (11-1-0, 8 КО) за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе. Во втором главном поединке вечера Олег Малиновскому (21-0-0, 5 КО) предстоит защита принадлежавшему ему титула Чемпиона Европы WBO в полулегком весе против Девида Берны (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.
Источник — K2 Promotions
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