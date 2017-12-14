Денис БЕРИНЧИК: «Бой за титул – новая вершина, которую надо покорить»

Украинский боксер Денис Беринчик (7-0-0, 4 КО), который в субботу сразится за первый титул в профи-карьере, прокомментировал предстоящий поединок.
«Этот титул для меня — это новая преграда, новая вершина, которую надо покорять. Это дает мотивацию идти вперед. И ты понимаешь, ради чего ты работаешь, и что тебя ждет в итоге. Это шаг вперед.
Есть свои проработанные комбинации, которые мы оттачивали на протяжении двух месяцев с тренером, и если их продемонстрировать, они принесут результат и цель будет достигнута», — поделился Беринчик.
Напомним, в субботу Денис сразится с филлипинцем Алланом Валлеспином (11-1-0, 8 КО) за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе.
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Источник — K2 Promotions
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