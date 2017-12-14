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Денис БЕРИНЧИК: «Бой за титул – новая вершина, которую надо покорить»

Украинский боксер – о предстоящем поединке за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе

  • 14.12.2017 13:06
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K2 Promotions Ukraine. Денис Беринчик
© K2 Promotions Ukraine. Денис Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик (7-0-0, 4 КО), который в субботу сразится за первый титул в профи-карьере, прокомментировал предстоящий поединок.

«Этот титул для меня — это новая преграда, новая вершина, которую надо покорять. Это дает мотивацию идти вперед. И ты понимаешь, ради чего ты работаешь, и что тебя ждет в итоге. Это шаг вперед.

Есть свои проработанные комбинации, которые мы оттачивали на протяжении двух месяцев с тренером, и если их продемонстрировать, они принесут результат и цель будет достигнута», — поделился Беринчик.

Напомним, в субботу Денис сразится с филлипинцем Алланом Валлеспином (11-1-0, 8 КО) за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе.

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Источник — K2 Promotions

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