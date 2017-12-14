Олег МАЛИНОВСКИЙ: «В этот раз я подготовился гораздо лучше»

Чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (21-0-0, 5 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Девида Берны (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.

«В этот раз я подготовился гораздо лучше. Чувствую себя очень хорошо, нахожусь в отличной форме. Подготовка была очень тяжелая, проделано много работы. Надеюсь, что в этом поединке мне удастся показать более яркий бокс», — отметил Олег.

Напомним, в субботу, 16 декабря, Малиновский проведет защиту своего титула в рамках вечера бокса, который состоится в Броварах.

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