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Салидо передумал завершать карьеру

37-летний боксер не будет «вешать перчатки на гвоздь»

  • 14.12.2017 15:57
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Getty Images. Орландо Салидо
© Getty Images. Орландо Салидо
Бывший чемпион мира Орландо Салидо не будет завершать карьеру, о чем он 9 декабря заявил после поражения техническим нокаутом Мигелю Роману.
 
«В субботу вечером я позволил своим чувствам говорить за меня то, о чем не думал. Это был трудный бой, в котором я не сделал то, что мне нужно было сделать. Всему виной возраст и множество войн, которые были в моей карьере», – сказал Салидо. 
 
Напомним, что в 2014 году украинец Василий Ломаченко потерпел свое единственное поражение в профессиональной карьере от Орландо Салидо.

Источник — BoxingScene

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