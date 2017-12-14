Салидо передумал завершать карьеру

Бывший чемпион мира Орландо Салидо не будет завершать карьеру, о чем он 9 декабря заявил после поражения техническим нокаутом Мигелю Роману.

«В субботу вечером я позволил своим чувствам говорить за меня то, о чем не думал. Это был трудный бой, в котором я не сделал то, что мне нужно было сделать. Всему виной возраст и множество войн, которые были в моей карьере», – сказал Салидо.