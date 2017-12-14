УСИК: Чтобы стать футболистом нужны были деньги, а бокс был бесплатный

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, почему не стал футболистом.
«Почему я не стал футболистом? Нужны были деньги для этого. В семье не было денег для того чтобы оплачивать тренировки, оплачивать поездки, форму, ездить каждый день на тренировки и обратно. Таких денег не было, а бокс был бесплатный.
Обидно, что я не стал футболистом, но я ни капельки не жалею, что так получилось, потому что обрел очень много близких, друзей, родных. Плюс я достаточно рано вырос. Уже в 16-17 лет я уже начал сам зарабатывать», – сказал Усик.
Источник — #FootballHub
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Очень нравились Шевченко и Ребров. «Динамо» — команда с большим именем, историческая команда. Даже слово какое, вот за них и болею, — сказал Усик в интервью FootballHub.
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