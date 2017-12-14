Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

УСИК: Чтобы стать футболистом нужны были деньги, а бокс был бесплатный

Украинский боксер не жалеет, что не стал профессиональным футболистом

  • 14.12.2017 18:32
  • 564 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Александр Усик
© Getty Images. Александр Усик
Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, почему не стал футболистом.
 
«Почему я не стал футболистом? Нужны были деньги для этого. В семье не было денег для того чтобы оплачивать тренировки, оплачивать поездки, форму, ездить каждый день на тренировки и обратно. Таких денег не было, а бокс был бесплатный.
 
Обидно, что я не стал футболистом, но я ни капельки не жалею, что так получилось, потому что обрел очень много близких, друзей, родных. Плюс я достаточно рано вырос. Уже в 16-17 лет я уже начал сам зарабатывать», – сказал Усик.

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    runabout
      runabout, 14.12.2017 18:39
    +2
    Мужик!)
    Ссылка
    Alex Kokhan
    Alex Kokhan, 14.12.2017 19:16
    0
    В Украине болею за «Динамо», очень давно болею. В 2001 году «Таврия» играла с «Динамо» в Симферополе, и я хоть играл за юниоров у первых, но переживал за уже за киевлян. На меня даже ребята обижались, что не за своих болел.

    Очень нравились Шевченко и Ребров. «Динамо» — команда с большим именем, историческая команда. Даже слово какое, вот за них и болею, — сказал Усик в интервью FootballHub.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.