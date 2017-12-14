Халат с последнего боя Владимира Кличко продали за 182 тысячи евро

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выставил на аукцион халат с последнего поединка против Энтони Джошуа.
Внутри халата была зашита флешка с предсказанием, которое сделал Кличко еще перед боем.
Халат был продан за 182 тысячи евро. Все деньги пойдут на проекты фонда Кличко.
Источник — Twitter
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