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Халат с последнего боя Владимира Кличко продали за 182 тысячи евро

Внутри халата была зашита флешка с предсказанием, которое сделал боксер еще перед боем против Джошуа

  • 14.12.2017 19:03
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Getty Images. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© Getty Images. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выставил на аукцион халат с последнего поединка против Энтони Джошуа. 
 
Внутри халата была зашита флешка с предсказанием, которое сделал Кличко еще перед боем. 
 
Халат был продан за 182 тысячи евро. Все деньги пойдут на проекты фонда Кличко.
 

Источник — Twitter

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