Ломаченко поднялся на первое место в рейтинге боксеров современности

Авторитетный американский телеканал ESPN обнародовал новый рейтинг лучших действующих боксеров вне зависимости от весовых категорий. После победы над Гильермо Ригондо на первое место табели о рангах вышел чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец Василий Ломаченко.

В состав жюри из 11 человек, определявшего лауреатов, в числе прочих вошли Дэн Рафаэль, Тедди Атлас, Джо Кортес, Ник Паркинсон, Найджел Коллинс. Каждый из членов жюри называл свою 10-ку лучших. Набранные баллы суммировались.

В итоге, с суммой в 102 балла первое место занял Ломаченко. На втором, набрав 99 очков, разместился Геннадий Головкин. Третье место занял Теренс Кроуфорд. Из супертяжей в первой десятке рейтинга присутствует чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, замкнувший Топ-10. Обладатель титулов WBA/IBF/IBO в дивизионе Энтони Джошуа с 13 баллами оказался на 12-м месте.

Топ-10 лучших боксеров современности по версии ESPN

1. Василий Ломаченко (10-1, 8 КО)

2. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)

3. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО)

4. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)

5. Кит Турман (28-0, 22 КО)

6. Эррол Спенс (22-0, 19 КО)

7. Майки Гарсия (37-0, 30 КО)

8. Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО)

9. Наоя Иноуэ (14-0, 12 КО)

10. Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО)