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Ломаченко поднялся на первое место в рейтинге боксеров современности

Украинец обошел Геннадия Головкина

  • 15.12.2017 08:50
  • 1327 просмотров
  • 5 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com
Авторитетный американский телеканал ESPN обнародовал новый рейтинг лучших действующих боксеров вне зависимости от весовых категорий. После победы над Гильермо Ригондо на первое место табели о рангах вышел чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец Василий Ломаченко.
 
В состав жюри из 11 человек, определявшего лауреатов, в числе прочих вошли Дэн Рафаэль, Тедди Атлас, Джо Кортес, Ник Паркинсон, Найджел Коллинс. Каждый из членов жюри называл свою 10-ку лучших. Набранные баллы суммировались.
 
В итоге, с суммой в 102 балла первое место занял Ломаченко. На втором, набрав 99 очков, разместился Геннадий Головкин. Третье место занял Теренс Кроуфорд. Из супертяжей в первой десятке рейтинга присутствует чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, замкнувший Топ-10. Обладатель титулов WBA/IBF/IBO в дивизионе Энтони Джошуа с 13 баллами оказался на 12-м месте.
 
Топ-10 лучших боксеров современности по версии ESPN
 
1. Василий Ломаченко (10-1, 8 КО)
2. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)
3. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО)
4. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)
5. Кит Турман (28-0, 22 КО)
6. Эррол Спенс (22-0, 19 КО)
7. Майки Гарсия (37-0, 30 КО)
8. Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО)
9. Наоя Иноуэ (14-0, 12 КО)
10. Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО)

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    lempke
    online
    lempke, 15.12.2017 08:41
    +1
    Приятно черт подери!
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    pahentrahen
    online
      pahentrahen, 15.12.2017 08:50
    0
    Против ЛОМА нет приёма!
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    k_sarioglo@i.ua
    online
      k_sarioglo@i.ua, 15.12.2017 08:51
    0
    Я в ахуе. Ладно Ломаченко, тут все ясно 1-2 место без вариантов.
    Но:
    1)ГГГ выше Кроуфорда?
    2)Турман выше Гарсии?
    3)ГГГ и Альварес выше Гарсии?
    Боже и кто только там сидит?
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 15.12.2017 08:58
    0
    k_sarioglo@i.ua, 15.12.2017 08:51
    Я в ахуе. Ладно Ломаченко, тут все ясно 1-2 место без вариантов.
    Но:
    1)ГГГ выше Кроуфорда?
    2)Турман выше Гарсии?
    3)ГГГ и Альварес выше Гарсии?
    Боже и кто только там сидит?
    а гарсия кого победил? Златичанина?
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    Валентин Невидемский
    online
      Валентин Невидемский, 15.12.2017 09:15
    0
    Я не сильно разбираюсь в боксе, и прочитав заголовок был уверен, что на втором будет Джошуа
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