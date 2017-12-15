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Хаммер перевесил Поветкина на 15 кг

Состоялась официальная церемония взвешивания боя за титул WBO International в супертяжелом весе

  • 15.12.2017 10:42
  • 683 просмотров
  • 5 комментария
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BoxeoTotal. Александр Поветкин и Кристиан Хаммер
© BoxeoTotal. Александр Поветкин и Кристиан Хаммер

На официальной церемонии взвешивания перед боем россиянин Александр Поветкин (32-1-0, 23 KO) и румын Кристиан Хаммер (22-4, 12 KO) показали такой вес:

Поветкин - 101,1 кг
Хаммер - 116,3 кг

Напомним, поединок за титул WBO International  состоится сегодня в Екатеринбурге.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vancetti
    online
      vancetti, 15.12.2017 10:57
    0
    Админы, Ау! Исправьте или вес или разницу
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    vancetti
    online
      vancetti, 15.12.2017 10:58
    0
    Молодцы! Оперативно)
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    ypka
    online
    ypka, 15.12.2017 10:58
    +2
    перед боем румын заявил что если Витязь не успел принять допинг то у него нет шансов в этом бою....)))) победитель этого боя будет обязательным претендентом для Джошуа
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    u.l.s.w
    online
      u.l.s.w, 15.12.2017 11:02
    +1
    Какой-то клятый пендоз Eye Of The Tiger включил. Кругом враги.
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    ypka
    online
    ypka, 15.12.2017 11:06
    0
    в одном из боев этого вечера будет драться Евгений Чупраков-3 место ВБО в весе Ломаченко и если победит то с учетом поражений первых двух боксеров-Ригондо и Салидо россиянин станет обязательным претендентом на титульный бой с Василем.....
    Интересно былоб посмотреть
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