Хаммер перевесил Поветкина на 15 кг

На официальной церемонии взвешивания перед боем россиянин Александр Поветкин (32-1-0, 23 KO) и румын Кристиан Хаммер (22-4, 12 KO) показали такой вес:
Поветкин - 101,1 кг
Хаммер - 116,3 кг
Напомним, поединок за титул WBO International состоится сегодня в Екатеринбурге.
Источник — Sport.ua
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