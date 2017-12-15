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Тайсон Фьюри может восстановить свою боксерскую лицензию в январе

Британский супертяжеловес близок к возвращению на ринг

  • 15.12.2017 11:35
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Getty Images. Тайсон Фьюри
© Getty Images. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри уже в начале следующего года может восстановить свою боксерскую лицензию.

29-летний Фьюри получил двухгодичную дисквалификацию за использование запрещенных препаратов, но начало этой дисквалификации было датировано задним числом, декабрем 2015 года, и сейчас он уже отбыл наказание и может обратиться за новой лицензией.

Источник — Klitschko-brothers

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