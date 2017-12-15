Взвешивание Беринчика и Малиновского накануне вечера бокса. LIVE

В пятницу, 15 декабря, в Киеве проходит процедура взвешивания накануне вечера бокса K2 Promotions Ukraine, который в субботу пройдет в Броварах. В рамках него в ринг выйдут Денис Беринчик (7-0-0, 4 КО), Олег Малиновский (21-0-0, 5 КО), Макс Бурсак (33-5-1, 15 КО), Мишико Беселия (16-0, 11 КО) и другие.
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.