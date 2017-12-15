Владимир КЛИЧКО: «Я передал эстафету молодому льву»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинец Владимир Кличко надеется, что британец Энтони Джошуа, которому он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде в эпическом бою, будет долго доминировать в супертяжелом весе. Об этом он сказал в интервью The Sun.

«Я передал эстафету более молодому льву. И я от всей души надеюсь, что он долго будет находиться на вершине, как я в свое время. Джошуа абсолютно точно способен объединить все титулы в дивизионе. Я скажу так: чем ярче будет карьера Джошуа, тем лучше будет для меня», - сказал Владимир Кличко.