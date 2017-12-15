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Владимир КЛИЧКО: «Я передал эстафету молодому льву»

Украинский боксер считает, что Энтони Джошуа способен завоевать все титулы в дивизионе

  • 15.12.2017 15:00
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинец Владимир Кличко надеется, что британец Энтони Джошуа, которому он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде в эпическом бою, будет долго доминировать в супертяжелом весе. Об этом он сказал в интервью The Sun.

«Я передал эстафету более молодому льву. И я от всей души надеюсь, что он долго будет находиться на вершине, как я в свое время. Джошуа абсолютно точно способен объединить все титулы в дивизионе. Я скажу так: чем ярче будет карьера Джошуа, тем лучше будет для меня», - сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

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