Майки Гарсия сразится с Липинцом

Следующим соперником чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе российского боксера Сергея Липинца (13-0, 10 КО) станет чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия (37-0, 30 КО), который для этого боя поднимется на одну весовую категорию выше.
Бой Сергея Липинца с Майки Гарсией состоится 10 июля в Сан-Антонио, США.
Источник — Boxingnews
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