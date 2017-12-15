Майки Гарсия сразится с Липинцом

Це перемога усього карпатського люду над тиранией и гомофобством!

Эта гниль «Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд СС» на нас с ДНР повзе. Треба за це до путлера ус...

Для галочки все зроблено. Ясно, що треба штрафувати і клуб. Динамо за таке дискваліфікували на гр...

Что это за наказание?