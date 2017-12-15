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Майки Гарсия сразится с Липинцом

Оба боксера пока не знали поражений в официальных поединках

  • 15.12.2017 16:34
  • 100 просмотров
  • 1 комментария
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boxing.com. Майки Гарсия
© boxing.com. Майки Гарсия

Следующим соперником чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе российского боксера Сергея Липинца (13-0, 10 КО) станет чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия (37-0, 30 КО), который для этого боя поднимется на одну весовую категорию выше.

Бой Сергея Липинца с Майки Гарсией состоится 10 июля в Сан-Антонио, США.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    finka13
    online
      finka13, 15.12.2017 16:41
    0
    Потихоньку линяют от Васи..
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