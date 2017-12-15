Тайсон ФЬЮРИ: «Два с половиной года я только и делал, что ел и пил»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, когда вернется в профессиональный спорт и пригрозил уничтожить своего соотечественника – Энтони Джошуа.

По словам Фьюри, кроме мощи у Джошуа нет ничего. «Он большой сильный парень, бьющий, атлетичный, но больше мне нечего добавить, — цитирует Фьюри Allboxing со ссылкой на The Telegraph. — Есть определенные уровни в нашем спорте, и мои боксерские качества намного лучше, чем его. Что они скажут, когда большой и толстый «Цыганский Король» выйдет на ринг и заставит этого «Адониса» Джошуа выглядеть как ребенок? Они скажут, что он вышел против меня слишком рано, у него не было опыта, это было ошибкой. Рано или поздно мы это увидим».

По словам Фьюри, он уже сбросил 25 кг, но ему еще надо сбросит примерно столько же, и он не собирается сразу бросаться в бой за чемпионский титул. «Меня не заставят драться с элитными опасным соперниками, пока я не буду полностью готов, психологически и физически, — заявил экс-чемпион. — К момент моего следующего боя мой перерыв в выступлениях составит два с половиной года, и я только и делал, что ел и пил. Я сбросил четыре стоуна. Мне нужно еще сбросить три или четыре. Я не дурак. В отношении бокса я все понимаю. Я выйду, когда почувствую себя готовым, когда я снова буду готовым к бою боксером. Но я не буду торопиться, потому что один удар может все изменить в супертяжелом весе».