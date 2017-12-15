Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тайсон ФЬЮРИ: «Два с половиной года я только и делал, что ел и пил»

Британский боксер хочет вернуться на ринг только тогда, когда будет по-настоящему готов

  • 15.12.2017 18:20
  • 491 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, когда вернется в профессиональный спорт и пригрозил уничтожить своего соотечественника – Энтони Джошуа.

По словам Фьюри, кроме мощи у Джошуа нет ничего. «Он большой сильный парень, бьющий, атлетичный, но больше мне нечего добавить, — цитирует Фьюри Allboxing со ссылкой на The Telegraph. — Есть определенные уровни в нашем спорте, и мои боксерские качества намного лучше, чем его. Что они скажут, когда большой и толстый «Цыганский Король» выйдет на ринг и заставит этого «Адониса» Джошуа выглядеть как ребенок? Они скажут, что он вышел против меня слишком рано, у него не было опыта, это было ошибкой. Рано или поздно мы это увидим».

По словам Фьюри, он уже сбросил 25 кг, но ему еще надо сбросит примерно столько же, и он не собирается сразу бросаться в бой за чемпионский титул. «Меня не заставят драться с элитными опасным соперниками, пока я не буду полностью готов, психологически и физически, — заявил экс-чемпион. — К момент моего следующего боя мой перерыв в выступлениях составит два с половиной года, и я только и делал, что ел и пил. Я сбросил четыре стоуна. Мне нужно еще сбросить три или четыре. Я не дурак. В отношении бокса я все понимаю. Я выйду, когда почувствую себя готовым, когда я снова буду готовым к бою боксером. Но я не буду торопиться, потому что один удар может все изменить в супертяжелом весе».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bonv
      bonv, 15.12.2017 18:31
    +3
    Я здивований що Кличку тоді не повернули пояса якщо циганокороль був на допінгу...
    Ссылка
    minolt152
      minolt152, 15.12.2017 19:29
    0
    А сейчас он и не ест и не пьет
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 15.12.2017 19:45
    0
    bonv, 15.12.2017 18:31
    Я здивований що Кличку тоді не повернули пояса якщо циганокороль був на допінгу...
    Пока еще официально не подтверждено, что Фьюри брал допинг. Его дисквалифицировали только за кокаин, который он брал уже после победы над Кличко.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.