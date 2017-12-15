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Поветкин победил Хаммера

Российский боксер стал претендентом на титул по версии WBA Super

  • 15.12.2017 23:33
  • 511 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Александр Поветкин
© Getty Images. Александр Поветкин
В российском Екатеринбурге завершился большой вечер бокса, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом мира Александром Поветкиным и Кристианом Хаммером.
 
Бой прошел под диктовку россиянина, однако следует отметить и Кристиана Хаммера, который периодически беспокоил Поветкина опасными одиночными атаками. В конечном итоге бой прошел все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Поветкиным — 120:107, 120:108, 119:108.
 
Таким образом, Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super, которым владеет обидчик Владимира Кличко Энтони Джошуа.
 
Напомним, что в 2013-м году Владимир Кличко победил Поветкина.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
    online
      Andy Van, 15.12.2017 23:47
    +3
    Два мешка это сила - Джошуа сразу и двоих может ушатать, а сритязя так первым)))
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 15.12.2017 23:49
    +3
    Смотрел бой в прямом эфире.
    Хаммер мешок еще тот, медленный, корявый и безударный, тупо сидел в защите и не особо огорчился проигрышем, но даже он достаточно много успешно попадал контрударами.
    Витязь стал официальным претендентом на бой с Джошуа, страшно даже представить это
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 15.12.2017 23:51
    +1
    Поветкин еще живой??? Ну хоть чем-то можно усыпить бдительность лаптеногов (ну, типа на рассее еще есть спорт...)
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