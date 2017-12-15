Поветкин победил Хаммера

В российском Екатеринбурге завершился большой вечер бокса, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом мира Александром Поветкиным и Кристианом Хаммером.

Бой прошел под диктовку россиянина, однако следует отметить и Кристиана Хаммера, который периодически беспокоил Поветкина опасными одиночными атаками. В конечном итоге бой прошел все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Поветкиным — 120:107, 120:108, 119:108.

Таким образом, Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super, которым владеет обидчик Владимира Кличко Энтони Джошуа

Напомним, что в 2013-м году Владимир Кличко победил Поветкина.