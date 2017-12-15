ФЬЮРИ: «Пусть Ломаченко станет супертяжеловесом, и я надеру ему зад»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о том, что хотел бы встретится на ринге с украинцем Василием Ломаченко, который выступает во втором полулегком весе.

— Есть соперник, о котором ты бы сказал: «Да, я должен с ним выйти в ринг»?

— Да, есть такой парень. Это Ломаченко. Пусть поднимется в супертяжелый вес, и я надеру ему зад.

— Может хотя бы в промежуточном весе отбоксируете?

— Никаких промежуточных, только супертяжелый вес. Меня спросили сегодня: «Как победить Ломаченко?» Все просто. Пусть поднимется и встретится со мной.