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ФЬЮРИ: «Пусть Ломаченко станет супертяжеловесом, и я надеру ему зад»

Британский боксер заявил, что хочет встретится на ринге с украинцем только в супертяжелом весе

  • 15.12.2017 23:58
  • 313 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Тайсон Фьюри
© Getty Images. Тайсон Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о том, что хотел бы встретится на ринге с украинцем Василием Ломаченко, который выступает во втором полулегком весе.
 
— Есть соперник, о котором ты бы сказал: «Да, я должен с ним выйти в ринг»?
— Да, есть такой парень. Это Ломаченко. Пусть поднимется в супертяжелый вес, и я надеру ему зад.
 
— Может хотя бы в промежуточном весе отбоксируете?
— Никаких промежуточных, только супертяжелый вес. Меня спросили сегодня: «Как победить Ломаченко?» Все просто. Пусть поднимется и встретится со мной.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    dimonchik22
      dimonchik22, 16.12.2017 00:04
    +1
    Чувака жестко штырит.
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    solova63
      solova63, 16.12.2017 00:10
    +1
    все таки он дебил, однозначно!
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    Brian10
    online
      Brian10, 16.12.2017 00:14
    +1
    Фьюри как всегда под героином отвечал на вопросы.
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