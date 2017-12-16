Украинец Редкач нокаутом проиграл Молине

Украинский полусредневес Иван Редкач (20-4-1, 16 KO), поднявшись в новую весовою категорию, досрочно, в четвертом раунде уступил американцу Джону Молине (30-7, 24 КО).
По ходу боя оба боксера побывали в нокдаунах: Молина – во втором раунде, Редкач – в третьем. В конце четвертой трехминутки после затяжной атаки американца Редкач вновь оказался на полу, и рефери поединка остановил бой.
Источник — Klitschko-brothers
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а вообще битва классная)))
не случайно там через каждые 3 кило-новая категория...
это и Молина показал всем ясно-хотя Иван только на 3 кило поднялся
А так смешно даже сравнивать по уровню-Молину и Ломаченко что ты делаешь
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