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Украинец Редкач нокаутом проиграл Молине

Бой завершился уже в четвертом раунде

  • 16.12.2017 11:33
  • 952 просмотров
  • 4 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Украинский полусредневес Иван Редкач (20-4-1, 16 KO), поднявшись в новую весовою категорию, досрочно, в четвертом раунде уступил американцу Джону Молине (30-7, 24 КО).

По ходу боя оба боксера побывали в нокдаунах: Молина – во втором раунде, Редкач – в третьем. В конце четвертой трехминутки после затяжной атаки американца Редкач вновь оказался на полу, и рефери поединка остановил бой.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    igor.fed
    online
      igor.fed, 16.12.2017 11:57
    +3
    Рано радоваться начал, никогда не говори Гоп)))
    а вообще битва классная)))
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 16.12.2017 12:13
    0
    перешел в новый вес а бился как раньше.... стоя у каната и ожидая атак..... Молина-неоднократно битый боец в конце топ-40 в своем весе но нокаутер и с ним так биться нельзя.... после такого поражения даж не знаю что посоветовать Ивану-мож вернуться опять в родные 61 или продолжать радовать соперников...
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    yasher
    online
      yasher, 16.12.2017 12:21
    0
    Снимаю шляпу перед Иваном. Это вам не Ригондо: всё по-чесному, в стиле Артуро Гатти.
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 16.12.2017 12:28
    0
    yasher, 16.12.2017 12:21
    Снимаю шляпу перед Иваном. Это вам не Ригондо: всё по-чесному, в стиле Артуро Гатти.
    причем тут кубинец..... он-конечно ступил-погнавшись за баблом-ну не может боксер в маленьких весах сражаться с противником тяжелее его на 8 килограмм даже сам Василь не особо выпячивает эту победу.....
    не случайно там через каждые 3 кило-новая категория...
    это и Молина показал всем ясно-хотя Иван только на 3 кило поднялся
    А так смешно даже сравнивать по уровню-Молину и Ломаченко что ты делаешь
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