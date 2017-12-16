Украинец Редкач нокаутом проиграл Молине

Вафлеглоты тем более летающие и старопердящие вообще нации не имеют-просто тридварасы

За такие вещи нужно наказывать нарушителей, если бы они Бандера вывесили, это одно, а речевки есл...

причем тут кубинец..... он-конечно ступил-погнавшись за баблом-ну не может боксер в маленьких вес...

И это все, на что вы способны

И это все, на что вы способны